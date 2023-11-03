İş yerleri için Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Kasım 2023 kira artış oranı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı.

İş yerleri için Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

logo-tuik.jpg TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.

Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Bu hesaplamaya göre, ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.

KASIM AYI İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 54,26

Kira Artış Tutarı: 6 bin 511 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 511 TL

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

EKİM AYINDA KİRA ZAM TAVANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla eylül ayı iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ise yüzde 55,30 olmuştu. (Cumhuriyet)

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor Gündem
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir?
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler Gündem
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj Magazin
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı