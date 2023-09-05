İşçiler Çin Seddi’ni yıktı

Çin Seddi'nin bir kısmı, Shanxi eyaletinde yapmak için ekskavatör kullanan inşaat işçileri tarafından ciddi şekilde hasar gördü.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşçiler Çin Seddi’ni yıktı

Editör: Özge Ceren Çimen

Yetkililer, 24 Ağustos'ta duvarda büyük bir boşluk olduğuna dair raporlar aldıktan sonra hasar konusunda uyarıldı.

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, iki adamın inşaat işleri için kestirme bir yol oluşturmaya çalıştıklarından şüphelenildiğini söyledi. Konuyla ilgili, iki kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

38 yaşındaki erkek ve 55 yaşındaki kadın, etkilenen alan olan 32. Çin Seddi yakınlarında çalışıyorlardı. Ekskavatörlerinin geçebilmesi için Çin Seddi'nin mevcut bir boşluğunu genişleterek "büyük bir boşluk" kazdılar. Polis, kat etmeleri gereken mesafeyi azaltmak istediklerini söyledi.

Ayrıca ikilinin "Ming Seddi'nin bütünlüğüne ve kültürel kalıntıların güvenliğine geri dönüşü olmayan zararlar" verdiklerini vurguladı.

Youyu ilçesinde bulunan 32. Çin Seddi, Ming Çin Seddi'nin bir bölümüdür ve il düzeyinde korunan tarihi ve kültürel bir alan olarak kategorize edilmektedir.

1987'den bu yana Unesco dünya mirası listesinde yer alan Çin Seddi, dünyanın en büyük askeri yapısı olduğu M.Ö. 220'lerden 1600'lerdeki Ming Hanedanlığı dönemine kadar sürekli olarak inşa edilmiş ve yeniden inşa edilmiştir.

Ziyaretçilerin bugün gördüklerinin çoğu Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir ve Ming Seddi olarak anılmaktadır.

Duvarın bazı bölümleri, özellikle de uzak kırsal bölgelerde, yıllar içinde hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Beijing Times gazetesinin 2016 tarihli bir raporuna göre Ming Seddi'nin %30'undan fazlası tamamen yok olmuş, sadece %8'i iyi korunmuştur.

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