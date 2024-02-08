İşçileri taşıyan servis minibüsüne TIR çarptı. 2 ölü 12 yaralı

Torbalı ilçesinde İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin henüz kimliği tespit edilemeyen 35 BDT 622 plakalı TIR, karşı şeride geçtiği sırada bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüne çarptı. Hızını alamayan TIR, daha sonra da yol kenarında bulunan evin duvarına çarparak durabildi.

2 ÖLÜ, 12 YARALI

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.