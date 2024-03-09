Bartın'da işçi servisleri çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kurtköy köyü yakınlarında, 67 yaşındaki Necmi G. yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile 50 yaşındaki Erol A. idaresindeki 74 M 0469 plakalı başka bir işçi servisi çarpıştı. Kaza sonucu her iki servis de devrildi.

Olay yerine hızla polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesi sonucunda, minibüs sürücüsü Necmi G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılardan ikisi ağır olmak üzere toplam 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kaza bilgilerini almak üzere olay yerine geldi.