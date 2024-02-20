Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya’da bir işçi servisi, kırmızı ışıkta durduğu sırada kontrolünü kaybeden bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Otomobilin sürücüsü Sefer Adıgözel (47) kaza yerinde hayatını kaybederken, servisteki 2 işçi yaralandı.

Kaza, Selçuklu ilçesinin Bosna Hersek Mahallesindeki Büyük Hizmet Caddesi’nde saat 16.00 civarında gerçekleşti. 42 PJ 766 plakalı otomobili kullanan Sefer Adıgözel, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir trafik işaretine sonra da 42 C 0226 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan işçi servisi, önünde duran 42 DPA 65 plakalı başka bir otomobile de çarptı.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazada, otomobil sürücüsü Sefer Adıgözel ile servisteki işçiler H.K. ve S.E. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Adıgözel, ambulansa alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adıgözel’in cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Diğer yaralılar H.K. ve S.E. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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