İşe giderken pusuya düşürülen genç, hayatını kaybetti

Denizli’de sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen genç, kimliği belirsiz kişilerce açılan 3 kurşunla hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İşe giderken pusuya düşürülen genç, hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde sabah saat 07.20 sıralarında; leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önünde pusuya düşürülüp, çapraz ateş sonucu kurşunların hedefi olan Akköse, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Akköse, kanlar içerisinde sürücü koltuğuna yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyup dışarıya koşan vatandaşlar, Akköse’yi kanlar içerisinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Akköse’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekipler bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal Akköse'in geçen yıl 2 gencin vurulduktan sonra kuyuya atılması cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler Siyaset
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı Dünya
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı Yaşam
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi Güncel
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar Güncel
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar