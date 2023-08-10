İşe giderken pusuya düşürülen genç, hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde sabah saat 07.20 sıralarında; leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önünde pusuya düşürülüp, çapraz ateş sonucu kurşunların hedefi olan Akköse, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Akköse, kanlar içerisinde sürücü koltuğuna yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyup dışarıya koşan vatandaşlar, Akköse’yi kanlar içerisinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Akköse’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekipler bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal Akköse'in geçen yıl 2 gencin vurulduktan sonra kuyuya atılması cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.