İşe giderken ya da eve dönerken ne yapılmalı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
İşe giderken ya da eve dönerken ne yapılmalı
İşte işe giderken zamanı akıllıca kullanmanın yöntemleri...

En sık kullandığımız toplu ulaşım araçlarıdır. İşe giderken ya da eve dönerken zamanı akıllıca kullanmamın büyük getirisi bulunuyor. Tabii o ulaşım aracında oturacak bir yer bulmanız öncelik taşıyor.

Bir çok insan işe giderken ayakta yolculuk ediyor. Ancak oturma imkanı bulanlar da ya uyuyor ya da cep telefonuyla vakit geçiriyor. En sık yapılanı da gelecek planları kurmak. Peki toplu ulaşım araçlarında neler yapılarak vakit akıllıca geçirilir? İşte yanıtı:

Kitap okunabilir.
Blog içerikleri araştırılabilir.
Bir gün sonrasının yapılması gerekenler planlanarak not alınabilir.
Maillere bakılabilir.
Cep telefonu yardımıyla yabancı dil öğrenilebilir.
Mesleki yayınlar okunabilir.
İlgi uyandıran belgeseller izlenebilir.
Unutmayın vakit nakittir...

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