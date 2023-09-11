İşgalci Ermenistan’ın sınırda provokasyonları devam ediyor. Hacıbey Haydarlı bölgedeki son durumu açıkladı

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında son bir haftadır tansiyon epey yüksek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Ermenistan ise Azerbaycan'ın sınıra sevkiyat yaptığını öne sürdü.

Dünyanın gözü Ermeni provokasyonlarıyla tansiyonun yükseldiği bölgeye çevrilmiş durumda.

Bölgede yaşanan son gelişmeleri Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Azhaber Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hacıbey Haydarlı Yeniçağ’a anlattı.

Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında birkaç haftadır gerginlik yaşandığını ve Ermenistan tarafının son günlerde Azerbaycan'ın askeri mevzilerine yoğun bir şekilde ateş açtığını aktaran Haydarlı, Ermeni ordusunun sınırda toplanarak ağır toplar, askeri güçler yığmaya devam ettiğini açıkladı.

Haydarlı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ve Karabağ bölgesinde askeri haraketliliğin ve çalışmaların artmasıyla birlikte, Ermenistan’ın yeni askeri kışkırtmalar yapmak için açıkça yeni hendekler kazdığı, tahkimatlar inşa ettiği, askeri personel ve ekipman topladığı görüldüğünü aktardı. Ermeni provokasyonlarının bununla bitmediğini söyleyen Haydarlı, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin önüne uzun vadeli tahkimat cihazları yerleştirmeye çalıştığını fakat Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı acil tedbirler sonucu çalışmaların derhal durdurulduğunu aktardı

“Ermenistan silahlı kuvvetlerini hâlâ topraklarımızda tutuyor ve bu bir tehdit kaynağıdır.” diyen Haydarlı, şu ifadeleri kullandı:

“Stratejimiz Azerbaycan'a yönelik her türlü silahlı veya yasa dışı askeri eylem veya provokasyonu önlemek ve etkisiz hale getirmektir. Öte yandan Karabağ'daki ayrılıkçı rejim seçim yaparak kendisine yeni sahte cumhurbaşkanı seçti.

“BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜ ÖNÜNDE CİDDİ BİR ENGEL”

Bu sahte seçim oyunu, Erivan'ın son günlerde yoğunlaşan provokatif faaliyetinin bir başka örneğidir. Uluslararası kuruluşlar, devletler, bu "seçimleri" kasıtlı bir provokasyon, Kafkasya'da barış ve istikrarı amaçlayan sorumsuz bir siyasi adım, çatışmanın barışçıl çözümü önünde ciddi bir engel olarak değerlendirdi.

“İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN PROVOKATİF FAALİYETLERİNE KARŞI PROTESTO SESLERİ YÜKSELDİ”

Sahte "seçimlerin" hemen ardından Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer saygın uluslararası kuruluşlar, işgalci Ermenistan'ın provokatif faaliyetlerine karşı protesto seslerini yükseltti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İngiltere, Estonya, Letonya, Moldova, Sırbistan, Almanya, İtalya, Ukrayna, Gürcistan, İran ve daha birçok ülke bu ‘seçimleri’ tanımadıklarını resmen ilan etti.

“PAŞİNYAN’IN AÇIKLAMALARI SAMİMİYETSİZDİR”

Bundan sonra Ermenistan başbakanı Paşinyan dünya liderlerini arayarak yeni savaş istemediğini ve Azerbaycan’la müzakerelere hazır olduğunu söylüyor. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı'nın dünya liderlerine yaptığı telefon görüşmeleri ve "Azerbaycan ile acil müzakerelere hazırız" açıklaması samimiyetsizdir. Eğer Nikol Paşinyan gerçekten barışla ilgileniyorsa, o zaman Ermeni silahlı kuvvetlerinin kalıntıları Azerbaycan topraklarından çıkarılmalı ve yasadışı silahlı gruplar silahsızlandırılmalıdır.

“AZERBAYCAN DEVLETİNİN VE HALKININ İSTEĞİ İSE BELLİDİR”

Azerbaycan devletinin ve halkının isteği ise bellidir: Hankendi ve diğer topraklar Azerbaycan Ordusu'nun kontrolünde olmalı, Karabağ'da yaşayan Ermeniler Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olarak topluma entegre edilmeli ve Ermenistan toprak iddialarından vazgeçmelidir. Aksi takdirde askeri operasyonlar kaçınılmaz olacaktır. Zengezur Koridorunun açılması da gündemdeki konular arasında yer alıyor. 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmada ayrı bir hüküm var: Ermenistan Zengezur Koridorunu açmalı, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bir koridor olmalı. Aksi takdirde Ermenistan ile Karabağ arasındaki Laçin koridoru tamamen kapatılabilir.”