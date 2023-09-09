Sıcak gelişme: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni̇ güçlerı̇nı̇n Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açtığını açıkladı.

Sıcak gelişme: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni̇ güçlerı̇nı̇n Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açtığını açıkladı.

Bakanlık ordunun 'mı̇sı̇lleme önlemlerı̇' aldığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz" denildi.

Dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rus barış gücünün bulunduğu bölümde bazı Ermeni silahlı gruplarında hareketlilik göründüğü bildirilmişti.

HENDEK KAZDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14.00 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

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