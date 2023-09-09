İran, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Tehlikeli gerilim

İran yönetiminin Azerbaycan’a yönelik açıklamaları ve Tahran tarafından sınırda yürütülen geniş çaplı askeri hareketlilik iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saldırı olması halinde müdahale edeceklerini açıklayan İran yönetimi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmak pahasına Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat sürecini hızlandırdı.

Bölgeden gelen görüntülerde İran askeri birliklerinin ve araçlarının Azerbaycan sınırına doğru hareket ettikleri görülüyor.