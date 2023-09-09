İran, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Tehlikeli gerilim

İran Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapmaya başladı. Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saldırı olursa müdahale edeceğini açıklayan İran'ın, Azerbaycan sınırına yaptığı askeri sevkiyat devam ediyor.

İran, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Tehlikeli gerilim

İran yönetiminin Azerbaycan’a yönelik açıklamaları ve Tahran tarafından sınırda yürütülen geniş çaplı askeri hareketlilik iki ülke arasında gerilime yol açtı.

ekran-goruntusu-09-09-2023-19-01-53.png

Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saldırı olması halinde müdahale edeceklerini açıklayan İran yönetimi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmak pahasına Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat sürecini hızlandırdı.

Bölgeden gelen görüntülerde İran askeri birliklerinin ve araçlarının Azerbaycan sınırına doğru hareket ettikleri görülüyor.

İlgili Haberler
Sıcak gelişme: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Ermeniler Nahçıvan sınırına yığınak yapıyor
Ermenistan Azerbaycan sınırına asker yığıyor. Askeri araçların fotoğraflanması yasaklandı
Azerbaycan’dan KKTC kararı: KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Milli takım Avrupa Şampiyonası'ndan elendi. 2-0'lık skoru koruyamadı Spor
Milli takım Avrupa Şampiyonası'ndan elendi. 2-0'lık skoru koruyamadı
MSB'den sonra CHP de Sezgin Tanrıkulu'nu kınadı. Mehmetçik'e iftira atmıştı Güncel
MSB'den sonra CHP de Sezgin Tanrıkulu'nu kınadı. Mehmetçik'e iftira atmıştı
Ordu'da denize girmek yasaklandı Güncel
Ordu'da denize girmek yasaklandı
Son dakika! Abdullah Avcı Riva'daki TFF tesislerinde Spor
Son dakika! Abdullah Avcı Riva'daki TFF tesislerinde
Siyasileri hiç böyle görmemiştiniz. Defilede böyle poz verdiler Güncel
Siyasileri hiç böyle görmemiştiniz. Defilede böyle poz verdiler
Yaşlı adam 'Daha kötü olsun' dedi koca bina yıkıldı Güncel
Yaşlı adam 'Daha kötü olsun' dedi koca bina yıkıldı