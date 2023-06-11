IShowSpeed, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarından birinin Suriyeli olduğunu duyduktan sonraki sorusuyla Türkiye'deki milyonların hislerine tercüman oldu. Peki, IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?

ISHOWSPEED NEDEN GÜNDEM OLDU?

Üzerinde Türkiye A Milli Takımının formasıyla sokakta dolaşan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren IShowSpeed, ricasını kırmayıp fotoğraf çektirdiği kişinin "Ben Suriyeliyim" demesinin ardından çok şaşırdı ve yaşadığı şaşkınlığı "Türkiye'de ne işin var?" sözleriyle dile getirdi.

IShowSpeed verdiği tepki ardından hemen ortamdan uzaklaşmak istemesi dikkatlerden kaçmadı.

ISHOWSPEED KİMDİR?

Gerçek adı Darren Watkins Jr. olan 21 Ocak 2005 doğumlu Amerikalı bir YouTuber, yayıncı ve internet kişiliğidir. Valorant, Roblox, Fortnite ve FIFA gibi video oyunları oynadığı çeşitli canlı yayınlarıyla tanınır.

Cincinnati, Ohio'da doğup büyüyen Watkins, "IShowSpeed" kanalı için 2017'den bu yana birçok video içerik üretti.