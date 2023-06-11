IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?

Türkiye'ye gelen sosyal medya fenomeni IShowSpeed, yaptıklarıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?

IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?

IShowSpeed, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarından birinin Suriyeli olduğunu duyduktan sonraki sorusuyla Türkiye'deki milyonların hislerine tercüman oldu. Peki, IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?

ISHOWSPEED NEDEN GÜNDEM OLDU?

Üzerinde Türkiye A Milli Takımının formasıyla sokakta dolaşan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren IShowSpeed, ricasını kırmayıp fotoğraf çektirdiği kişinin "Ben Suriyeliyim" demesinin ardından çok şaşırdı ve yaşadığı şaşkınlığı "Türkiye'de ne işin var?" sözleriyle dile getirdi.

IShowSpeed verdiği tepki ardından hemen ortamdan uzaklaşmak istemesi dikkatlerden kaçmadı.

ISHOWSPEED KİMDİR?

Gerçek adı Darren Watkins Jr. olan 21 Ocak 2005 doğumlu Amerikalı bir YouTuber, yayıncı ve internet kişiliğidir. Valorant, Roblox, Fortnite ve FIFA gibi video oyunları oynadığı çeşitli canlı yayınlarıyla tanınır.

Cincinnati, Ohio'da doğup büyüyen Watkins, "IShowSpeed" kanalı için 2017'den bu yana birçok video içerik üretti.

Öne Çıkanlar
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Son Haberler
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek Magazin
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı Güncel
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu Güncel
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mbappe seneye kaldı! Spor
Mbappe seneye kaldı!
CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş Siyaset
CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş