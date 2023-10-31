Dünya Ballon d'Or'daki bu videoyu konuşuyor. Messi'nin ödülü Ronaldocu ünlü yayıncıyı çıldırttı

Dünyanın en iyi futbolcularını belirleyen Ballon d’Or ödülü, Paris’te düzenlenen törenle sahibini buldu.

YILIN EN İYİSİ MESSI!

Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ballon d’Or (Altın Top) ödülünü 8. defa kazandı.

36 yaşındaki futbolcunun bu ödülü kazanmasında, geçen yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanması etkili oldu.

Ödül sonrası açıklamalar yapan Messi, ''Bir kere daha burada olmak ve bu ödülü kazanmak çok hoş.

Dünya Kupası’nı kaldırmak hayalimdi. Böylesi bir kariyerimin olacağını hayal edemezdim'' ifadelerini kullanırken, "Mbappe ve Haaland, bir gün Ballon d'Or kazanacak." dedi.

ÜNLÜ YAYINCININ TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Ronaldo hayranlığıyla bilinen ünlü YouTuber ve Twitch yayıncısı IShowSpeed, Messi'nin Ballon d'Or kazanma anını kayda alırken, verdiği tepki çok konuşuldu.

''Ronaldo, Ronaldo'' sözleriyle kazananı bekleyen Speed, Messi'nin Ballon d'Or'u kazandığını duyunca çılgın bir tepki verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.