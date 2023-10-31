Dünya Ballon d'Or'daki bu videoyu konuşuyor. Messi'nin ödülü Ronaldocu ünlü yayıncıyı çıldırttı

Ünlü yayıncı IShowSpeed'in Messi'nin Ballon d'Or kazanmasına verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya Ballon d'Or'daki bu videoyu konuşuyor. Messi'nin ödülü Ronaldocu ünlü yayıncıyı çıldırttı

Dünyanın en iyi futbolcularını belirleyen Ballon d’Or ödülü, Paris’te düzenlenen törenle sahibini buldu.

YILIN EN İYİSİ MESSI!
Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ballon d’Or (Altın Top) ödülünü 8. defa kazandı.

36 yaşındaki futbolcunun bu ödülü kazanmasında, geçen yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanması etkili oldu.

Ödül sonrası açıklamalar yapan Messi, ''Bir kere daha burada olmak ve bu ödülü kazanmak çok hoş.

Dünya Kupası’nı kaldırmak hayalimdi. Böylesi bir kariyerimin olacağını hayal edemezdim'' ifadelerini kullanırken, "Mbappe ve Haaland, bir gün Ballon d'Or kazanacak." dedi.

ÜNLÜ YAYINCININ TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Ronaldo hayranlığıyla bilinen ünlü YouTuber ve Twitch yayıncısı IShowSpeed, Messi'nin Ballon d'Or kazanma anını kayda alırken, verdiği tepki çok konuşuldu.

''Ronaldo, Ronaldo'' sözleriyle kazananı bekleyen Speed, Messi'nin Ballon d'Or'u kazandığını duyunca çılgın bir tepki verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

speed.png

speed-2.png

speed-3.png

f9wg8oqxkaaukwp.jpg

İlgili Haberler
IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?
IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?
Fenomen IShowSpeed'den 'Ben Suriyeliyim' diyen kişiye alkışlanacak tepki
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri Gündem
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması Gündem
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı Sağlık
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı
Son dakika... TEM'de kaza Gündem
Son dakika... TEM'de kaza
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı Sağlık
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz Spor
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz
2 çocuğa silahlı saldırı Gündem
2 çocuğa silahlı saldırı