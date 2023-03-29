İsias Otel soruşturmasında yeni gelişme

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin fenni mesulü inşaat mühendisi olan Halil Bağcı'yı kent merkezinde gözatına aldı.

Bağcı'nın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi. (AA)