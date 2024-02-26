IŞİD’li teröristin avukatından ailelere tehdit. Ankara Gar Katliamı duruşmasında skandal

Ankara’da 2015 yılında gerçekleşen 10 Ekim Gar Katliamı’nın firari sanıklar yönünden süren davasının 23. duruşması başladı. 10 Ekim tarihinden önce sınırdan canlı bombalarla birlikte geçen Erol Sayanoğlu bu duruşmaya da katılmadı, dolayısıyla tanık sorgusu yapılamadı.

AVUKAT ‘ÇIKIŞTA GÖRÜŞELİM’ DİYEREK TEHDİT ETTİ

Duruşma sırasında, IŞİD’li teröristin avukatlığını yapan Heyam Fidan savunma yapacakken ailelere “Siz zaten Mahir Çayan ve Che Guevera gibi katilleri savunuyorsunuz” dedi. Bu sözler üzerine aileler, Fidan’a tepki gösterince Fidan ailelerin üzerine yürüdü ve “Çıkışta görüşelim” diye tehdit etti.

Ailelerin avukatlarının, Fidan’ın sözlerini zapta geçirmeye çalıştığı belirtildi. Gerginliğin artmasıyla sonrası duruşmaya ara verildiği belirtildi.

Duruşma hakkında 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’nın sosyal medya hesabından birçok paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımlardan birinde, “Adı, adresi belli olan IŞİD’lilerin yakalanmak istenmediği dönemde, 2015’te Adıyaman ve Antep’te IŞİD’e açıkça yol verildi. Katliamların peş peşe geldiği bu dönemde Antep’in Valisi, bugünün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya! Yerlikaya’nın sorumluluğu açığa çıkarılsın! “ ifadelerine yer verildi.

Bir paylaşımda ise, “Daha önce de IŞİD’i savunan sözleriyle duruşmada infial yaratan sanık avukatı Heyam Fidan’ın yeniden provoke eden sözleri nedeniyle duruşma salonu karıştı. Duruşmaya ara verilirken Av. Heyam Fidan katılanlarına tehdit ve ağır hakaretlerde bulundu.” sözleri kaydedildi.