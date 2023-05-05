'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Ahmet Bilgiç adlı şahsın arkadaşları, uzun süredir haber alamayınca emniyet ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleriyle birlikte eve giren polis ekipleri, mutfak bölümünde Bilgiç’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede, Bilgiç’in mutfağın doğal gaz bağlantısını çıkardığı ve doğal gazı soluyarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Bilgiç’in evin belli bölümlerine ‘ışıkları açmayın’, ‘çakmak kullanmayın’ gibi notlar bıraktığı görüldü.

Bilgiç’in kesin ölüm nedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nda belirlenecek.