Işıkta bekleyen motosiklete arkadan çarptı daha sonra olay yerinden kaçtı. Genç kadının öldüğü kazada kahreden detay

Dün akşam saat 23.00 sıralarında EGİAD Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Kübra Arslan, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'den mesai bitiminde kardeşi Murat Arslan'ın kullandığı 35 BIV 201 plakalı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. Urla- İzmir otoyolu EGİAD Kavşağı'nda geldiklerinde, sağa dönüş için ışıkta bekleyen Arslan'ın kullandığı motosiklete, B.K. yönetimindeki 35 KZS 91 plakalı hafif ticari araç çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Murat Arslan yaralanırken, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Arslan Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Arslan, daha sonra ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi.

Abla Arslan'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Kazadan bir gün önce doğum günün kutladığı öğrenilen Kübra Arslan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.