KYK yurtlarındaki asansör kazalarının araştırılması AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Daha kısa süre önce Zeren Ertaş'ın kaldığı KYK yurdunun asansöründe hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye genelinde birçok KYK yurdunda yaşanan asansör kazaları ve arızaları gündem oldu. Bugün AK Parti ve MHPli vekiller asansör kazalarının araştırılmasını reddetti