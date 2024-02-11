Sokak ortasındaki kavgaya biber gazlı müdahale

Kaynak: DHA
Sokak ortasındaki kavgaya biber gazlı müdahale
İstanbul Kartal’da iki grup sokak ortasında kavga etti. Uzun süre devam eden kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

İddiaya göre, sokakta yürüyen 4 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sivil polis ekibi geldi. Polisin yanında da tartışmaya devam eden gruba, ekipler biber gazı kullanarak müdahale etti.

Taraflara, "Sakin ol, yat yere. Ne yapıyorsunuz burada, polis gelmiş" şeklinde uyarıda bulunan polis, kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.

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