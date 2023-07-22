İşitme Engelliler Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Milli takımımız, Ukrayna'yı 3-1 yendi ve Avrupa şampiyonu oldu.

KAYNAK: AA
İşitme Engelliler Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 3-1 yenen İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-19 kazandı.

Ukrayna, üçüncü seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine 25-17 üstünlük sağlayan milliler, 3-1'lik skorla şampiyon oldu.

Ukrayna Erkek Voleybol Milli Takımı ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada emeği olanlara teşekkür etti.

Taraftarlara güzel bir mutluluk yaşattıklarını belirten Çarkçı, "Kızlarımız yenildi ama hiç önemli değil. Şu atmosferi Karabük'e yaşatabildiğimiz için mutluyuz. Galibiyeti 2,5 milyon işitme engelli vatandaşımıza hediye ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ile sporseverler izledi.

Öte yandan Fransa'yı 3-0 yenen İtalya Erkek Voleybol Milli Takımı da Avrupa üçüncülüğünü elde etti. (AA)

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