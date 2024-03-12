İşkenceyle öldürülen kedi Eros'un davası yarın

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitesinde, Eros adlı kedinin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili dava yarın saat 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre; İbrahim Keloğlan adlı şüpheli daha önce tutuklanmış ancak ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

Bu durum, avukatlar ve hayvanseverler arasında endişe yaratmıştı. Şimdi, davada en üst sınırdan bir ceza talep ediliyor ve bu davaya yönelik adaletin sağlanması, hayvan hakları açısından önemli bir emsal oluşturabileceği düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Keloğlan'ın, 1 Ocak'ta sabaha karşı Ağaoğlu My World Europe sitesinde asansörde karşılaştığı ve tekmeleyerek öldürdüğü Eros adlı kedinin davası, yarın saat 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.

Güvenlik kamera kayıtları sayesinde suçunun belirlenmesine rağmen, Keloğlan'ın ilk duruşmada 'iyi hal indirimi' ile serbest bırakılması avukatlar ve hayvanseverler arasında büyük tepki ve endişeye yol açmıştı. Bu tepkilerin ve avukatların itirazlarının ardından yeniden yargılama kararı verildi ve davaya yeniden bakılacak.

Sosyal medyada Eros'un hikayesi paylaşılırken, Eros'un katledildiği site önünde eylemler düzenlendi ve Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplandı. Yeniden görülecek olan davada adaletin sağlanması ve hayvan hakları açısından emsal oluşturması bekleniyor.