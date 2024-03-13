Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de ‘Eros’ için adalet istedi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan ‘Ağaoğlu My World Europe’ sitesinde doğup büyüyen 6 yaşındaki ‘Eros’ isimli kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkenceyle öldürülmüştü.

Kamuoyunca, daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için emsal niteliğinde bir ceza bekleniyor.

Keloğlan’ın yargılandığı davanın duruşması Küçükçekmece Adalet Sarayı’nda bugün saat 10.30’da görülecek.

Dava öncesi çok sayıda kişi sosyal medyada ‘Eros için adalet' çağrısında bulundu.

MAURO ICARDİ'DEN KEDİLERİYLE ÇAĞRI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi de bu çağrıya katıldı.

Icardi, yanına aldığı iki kedisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ‘Eros için adalet’ istedi.

Icardi’nin sahiplendiği kedilerden birinin boynunda, “Bugün Eros’a, yarın bize” ifadesinin yer alması ise dikkat çekti.