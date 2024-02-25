Bakan Tunç’tan ‘Eros’ açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni aradı ‘Nasıl böyle bir şey olabilir’ dedi

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Bakan Tunç’tan ‘Eros’ açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni aradı ‘Nasıl böyle bir şey olabilir’ dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kediyi canice katleden ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasıyla tahliye edilen İbrahim Keloğlan hakkında, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı.” dedi.

Başakşehir’de yılbaşı gecesi kedi Eros’u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Ancak Keloğlan, hükmün açıklanması geri bırakılarak tahliye edilmişti.

Daha sonra ise Cumhuriyet Başsavcılığınca kara yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek Keloğlan’ın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KEDİ EROS İÇİN ‘NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?’ DİYEREK BENİ ARADI"

tv100’de canlı yayın konuğu olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin kendisini aradığını ve “Nasıl olur böyle bir şey?” dediğini aktardı.

Bakan Tunç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kedi Eros’la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassassız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor. "

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