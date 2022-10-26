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İskenderun Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 22 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:53
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İskenderun Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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