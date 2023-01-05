İskenderun’da kaçak sigara operasyonu: 5 kişi yakalandı

İHA'da yer alan habere göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İskenderun Akçay Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan üç motosiklette bulunan İ.Ö., F.C., H.Ö., N.A. adlı 4 şahıs ile yaya olarak durdurulan M.K.'nın yapılan üst aramasında bin 341 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak İ.Ö., F.C., H.Ö., N.A. ile M.K. hakkında adli işlem yapıldı.
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