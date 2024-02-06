İskenderun'da sessiz yürüyüş. 'Ne acımız ne de öfkemiz dindi'

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin en çok zarar verdiği yerlerden birisi de Hatay oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremin üzerinden geçen 1. yılda sessiz bir yürüyüş gerçekleşti.

E-5 karayolu üzerinde toplanan vatandaşlar sessizlik içerisinde yürüyüş yapıp, zaman zaman slogan attılar. Yürüyüşe STK’lar, milletvekilleri, depremzede ve depremde tanıdıklarını kaybeden vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş yapılan güzergahın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşün sonlandığı noktada ise bir dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Depremde tek oğlunu kaybeden acılı anne Birgül Güden sadece İskenderun’da resmi rakamlara göre 3 bin 109 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

“NE ACIMIZ NE DE ÖFKEMİZ DİNDİ”

Depremin sadece yıktığı kentlerde değil, ülkenin her tarafında yürekleri dağladığını belirten acılı anne iktidara ve Cumhurbaşkanı’na da tepkiliydi. Bir yıldır acılarının geçmediğini, öfkelerinin dinmediğini ifade eden Güden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay için sarf ettiği, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez” ifadelerini de eleştirerek şu sözleri söyledi:

“Yaşadığımız felaketi anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler, aylar yaşadık. Haftalarca 'Ben iyiyim ama' diye başlayıp gerisi boğazımızda düğümlenen cümleler kurduk.

Hepimizin yüreği yandı. Bir yıldır adeta yüreğimize saplanan onlarca kara saplı bıçakla yaşıyoruz. Aradan bir yıl geçse de ne yasımız bitti.

Ne acımız ne de öfkemiz dindi. Cumartesi günü yapılan açıklama ile Hatay'a neden çivi çakılmadığını, Büyükşehir Merkezi Yönetim uyuşmazlığına bağlayan tüylerimizi diken diken eden söylem, bizzat siyasi iktidarın ağzından Hatay halkından intikam alındığını göstermektedir."