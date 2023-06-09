İSKİ zam gündemiyle toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplanacak.

İSKİ zam gündemiyle toplanıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak.

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 13 Haziran Salı günü saat 14.00'te Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

Kurulda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.

Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan İSKİ'nin 30 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul'da ek teklif olarak gündeme alınması için sunulan ancak oy çokluğuyla reddedilen yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifinin, olağanüstü kurulda görüşüleceği belirtildi.

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