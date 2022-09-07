﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. Rögardan 2 gün boyunca mavi renkli su akarken mahallede yaşayanlar durumdan şikâyetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaparken konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş ardından kanal açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022’de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir" denildi.