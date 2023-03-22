22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İskoçya’da tersanedeki gemi yan yattı: 25 yaralı

İskoçya’da tersanedeki gemi yan yattı: 25 yaralı

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da tersane havuzunda bulunan bir geminin yan yatması sonucu 25 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:44
Takip Et

İskoçya’da tersanedeki gemi yan yattı

İskoçya’da tersanedeki gemi yan yattı: 25 yaralı
+
Aa
-

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Imperail tersanesinde bulunan kuru havuzdaki 76 metrelik gemi, sert rüzgar nedeniyle yan yattı. Gemide ve havuzda bulunan 25 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskoç Ambulans Hizmetleri, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 10 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı. 

İngiliz medyası, geminin 2018'de hayatını kaybeden Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen tarafından satın alınan bir araştırma gemisi olduğunu, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'den beri tersanede demirli olduğunu aktardı. (İHA)             

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
3
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
6
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.