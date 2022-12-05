5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı

İskoçya'daki Glasgow Havalimanında bir yolcunun valizinde tespit edilen şüpheli paket nedeniyle iç hatlar terminali kapatıldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:44
Takip Et

İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı

Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı
+
Aa
-

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket panik oluşturdu. Yerel saatle 06.00 sıralarında yaşanan olayda, bir yolcunun valizinde şüpheli paket tespit edildi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik tedbirleri kapsamında iç hatlar terminalini kapattı. Havalimanında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik soruşturması tamamlanana dek uçuşların aksayabileceği belirtilirken, "Scotland polisi ile hareket ediyoruz. Yakın zamanda yeni güncellemeler paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Scotland Polisi tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise "Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) alanda bulunuyor. Bölgeye kordon çekildi. Çalışanlar ve yolcular kontuardan çok katlı otopark alanına götürüldü. Polis ve acil durum ekipleri alanda bulunuyor" denildi.

(Kaynak: İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
5
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
6
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
7
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿İşte panik atağı tetikleyen durumlar
﻿İşte panik atağı tetikleyen durumlar
﻿İşte panik atağı tetikleyen durumlar
﻿Taciz ettiği kadını araçla sürüklemişti! Cezası belli oldu
﻿Taciz ettiği kadını araçla sürüklemişti! Cezası belli oldu
﻿Taciz ettiği kadını araçla sürüklemişti! Cezası belli oldu
﻿Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı
﻿Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı
﻿Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı
﻿Hamilelik testinde dünyada bir ilk. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdi
﻿Hamilelik testinde dünyada bir ilk. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdi
﻿Hamilelik testinde dünyada bir ilk. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.