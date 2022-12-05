﻿Glasgow Havalimanında şüpheli paket alarmı

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'daki Glasgow Havalimanında şüpheli paket panik oluşturdu. Yerel saatle 06.00 sıralarında yaşanan olayda, bir yolcunun valizinde şüpheli paket tespit edildi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik tedbirleri kapsamında iç hatlar terminalini kapattı. Havalimanında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik soruşturması tamamlanana dek uçuşların aksayabileceği belirtilirken, "Scotland polisi ile hareket ediyoruz. Yakın zamanda yeni güncellemeler paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Scotland Polisi tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise "Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) alanda bulunuyor. Bölgeye kordon çekildi. Çalışanlar ve yolcular kontuardan çok katlı otopark alanına götürüldü. Polis ve acil durum ekipleri alanda bulunuyor" denildi.

(Kaynak: İHA)