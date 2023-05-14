İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 900 depremzede konteyner kentte kurulan 3 sandıkta oy kullandı.

İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı

Kahramanmaraş depremlerinin en yıkıcı olduğu kentlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler sabah saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Toplam 44 bin 37 seçmenin bulunduğu ilçede kurulan 159 sandıkta oy kullanma işlemine başlanırken, bölgede kurulan Kalyon Konteyner kentte ise 3 sandık kuruldu.

Evleri yıkılan toplam 900 seçmen için de konteyner kentte kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Konteyner kentte oy kullanan vatandaşlardan Seçkin Dağaslan, "Bu sene çok buruk seçim oluyor. Eski iştahımız yok. Öksüz bir çocuk gibi hissediyoruz. Bilmiyorum" dedi.

Ayşe Dağaslan ise, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Seçimler hayırlı olsun" diye konuştu.

İlçede ve konteyner kentte oy kullanma işlemine vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ise dikkat çekti.

(İHA)

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