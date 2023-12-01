Islak rampada kayan çöp kamyonu evin çatısına uçtu

Olay, Yenimahalle Kaltepe Mahallesi 875. Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Belediyeye ait çöp toplama aracı çöplerini toplamak için mahalleye girdi. Bir alt sokağın çöplerini de toplamak için yokuş aşağı yola giren çöp kamyonu, ıslanmış yolda freni tutmayarak civar evlere ve araca çarparak yan yattı.

Yan yatmış şekilde metrelerce sürüklenen çöp kamyonu 2 kişinin bulunduğu gecekondunun üzerine devrildi. Olayda evde bulunan çocuk kafasına çatıdan taş düşmesi sonucu hafif yaralanırken, şoför hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayda gecekondunun çatısında, çevredeki evlerde ve bir otomobilde maddi hasarlar olduğunu belirten Bilal Hak isimli vatandaş, "Rampanın dik ve yolun ıslak olmasından dolayı aracın tekerleri tutmadı. Araç kayarak aşağı inerken de bir iki tane araca çarptı. Araç kayarken yol ayrımındaki tümseğe çarpması sonucu yan yattı ve bizim evin çatısına uçtu" dedi.