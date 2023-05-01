İslam İşbirliği Teşkilatı Sudan için acil toplanacak

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Cidde'de düzenlenecek toplantının, "yürütme kurulu" düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu toplantı, İİT'ye üye ülkelerin, Sudan'daki mevcut duruma gösterdiği ihtimamı ve bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamaya yönelik çabasını yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

- Arap Birliği Sudan'ı görüşmek için "ikinci kez" toplandı

Öte yandan Arap Birliği de Sudan'daki durumu görüşmek üzere bir kez daha toplandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, başkent Kahire'de "daimi temsilciler" düzeyinde düzenlenen olağanüstü toplantıya Mısır başkanlık ediyor.

Arap Birliği, Sudan'da çatışmaların başlamasından bir gün sonra 16 Nisan'da, Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanmıştı.

Toplantıda, çatışmaların acilen durdurulması çağrısı yapılarak, krizin çözümü için arabuluculuk teklifinde bulunulmuştu.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.