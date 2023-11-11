İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nden ortak Gazze bildirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı.

KAYNAK: AA
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nden ortak Gazze bildirisi

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısı yapıldı.

GAZZE ZİRVESİ SONA ERDİ

Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de kötüleşen durum görüşüldü.

ZİRVE SONRASI ORTAK BİLDİRİ

Zirve sonrası ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı kınandı.

Gazze'deki ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin vermesi çağrısı yapıldı.

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"İSRAİL'E SİLAH İHRACATI DURDURULSUN"

Bildiride ayrıca İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısında bulunuldu. Liderlerin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığını, savaş suçlarını, barbarca ve insanlık dışı katliamlarını da kınadıkları ifade edildi.

Ayrıca Gazze'deki savaşın "meşru müdafaa" şeklinde tanımlanması ya da haklı gösterilmesi reddedildi.

ZİRVEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İsrail'in Gazze'deki katliamını bir kez daha kınayan Erdoğan, İsrail ve ABD'nin her gün 4 saatlik ateşkes uygulama kararına değinerek "Gazze'de birkaç saat değil, kalıcı barış gerek.

BM yetkilisi İsrail'in saldırılarına 4 saat ara verme kararının alaycı ve zalimce olduğunu ifade ediyor. Biz de söz konusu karara aynı şekilde yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İslam İşbirliği Teşkilatı Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır.

2011 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen İslam Konferansı Teşkilatı'nın 38. Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karar gereğince örgütün ismi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi.

ARAP BİRLİĞİ

Arap Birliği veya Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.

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