İslam Memiş altın alacaklar için kritik rakamı açıkladı

İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya değinerek altın için tahminlerini sıraladı:

Dolar nereye, gram altın oraya. Bin 600 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Bin 580-Bin 630 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Hedef önce bin 680 devamında bin 750 lira. Zaman zaman alım fırsatları verecektir.

Şu an boğa piyasasında. Yılın bitmesine beş ay var. Bu süreç içinde yeni alım yapacakların dikkat etmesi gerekiyor. TL ile dolar ve gram altın karşısında farklı enstrümanların alım fırsatı vereceğini söyleyebilirim.