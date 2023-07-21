İslam Memiş altın sahiplerine kurulan büyük tuzağı açıkladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı piyasaların beklentisini karşılamadı.

Gram altın fiyatları 1700 liranın altına düştü ancak Merkez Bankası’ndan istediği rakamı göremeyen yatırımcı, gözünü 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına çevirdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in tarihi kararı öncesinde altın sahiplerine seslenerek, önemli uyarılarda bulundu. Memiş, seçim öncesi dönemde Merkez Bankası tarafından her türlü döviz talebi yaratabilecek işlemlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle gösterge kur ile fiziksel piyasalardaki kur arasında makas farkının yükseldiği dönemi hatırlattı. Memiş, şu anda gidişatın yeniden benzer bir istikamette olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"ALTIN FİYATLARI BİR HAFTA SAKİN, SONRASINDA TUFAN"

Son günlerde döviz kaynaklı gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor olsa da, ons altın stabil bir performans sergilemeye devam ediyor. Gün içerisinde 1987 dolar seviyelerini gören parite, kar satışlarının gelmesiyle birlikte 1968 dolara kadar düştü.

26 Temmuz'da açıklanacak karar öncesinde 2000 bandının aşılmasını beklememekle beraber, aşağı tarafta 1965 ve 1948 dolar seviyelerinin önemli dirençler olduklarını düşünüyorum. Buralar kırılırsa, kısa süreli bir sert düşüş dalgası gözlemleyebiliriz.

Açıklanacak kararın ne olacağı merak konusu. Reuters anketine katılan 100'ün üzerinde ekonomist 2023 yılı için son bir kez daha olacak şekilde 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıklamış. Benim şahsi fikrim, Fed'in bu yıl için faiz artırım sürecini noktaladığı yönünde.

"ALTIN FİYATLARINDA KAÇINILMAZ BİR YÜKSELİŞ SEZONUNUN BAŞLAYACAK"

Her ne kadar Fed Başkanı Powell tarafından şahin tonda açıklamalar yapılıyor olsa da, bunların Fed'in söylem gücünü kullanarak piyasaları manipüle etmekten öteye gideceğini düşünmüyorum. Şayet beklentilerim doğru çıkar ve bu toplantıdan da hareketsizlik kararı çıkarsa altın fiyatlarında kaçınılmaz bir yükseliş sezonunun başlayacağını söyleyebiliriz.

Bu yükseliş yalnızca ons tarafında yaşanmayacaktır. Xauusd paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı çekeceği gibi, dolar kurunun da yılın sonuna kadar yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünürsek altında tozu dumana katacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı davranması, gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde paniğe kapılarak satış yapmaktan uzak durması gerekiyor.

Manipülatörler mutlaka ilerleyen günlerde bir şeyler deneyecektir. Sizin paniğe kapılarak sattığınız altınları, dip fiyattan toplamak isteyenler olacaktır. Yıl sonuna kadar ons tarafında 2350 dolarlık beklenti güncelliğini koruduğu gibi, gram fiyatlarında da 2000 liranın aşılacağını söylemek sürpriz olmaz.

"DOLAR TUTMAMAK, YATIRIMI EURO VE ALTINA KAYDIRMAK AKILLICA OLACAK"

Euro/dolar paritesinde 1.12 seviyeleri varken bir uyarıda bulunmuştum, kar satışlarının ardından 1.11'e geri çekileceğine dair ifadelerim oldu ve beklentim karşılık gördü. Fakat ilerleyen günlerde, özellikle ABD Merkez Bankası'ndan beklediğim kararın çıkması halinde dolar endeksinde de bir gerileme görülecektir.

Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen mesajlar, henüz parasal sıkılaşma döneminin sonlanmadığı yönünde. Yani yılın geri kalan bölümünde güçlü bir Euro ve çok büyük bir değer kaybetmese de, bu yükselişlere karşılık veremeyecek bir dolar bizi bekliyor. Bu nedenle şu anda dolar tutmamak, yatırımı Euro ve altın tarafına kaydırmak akıllıca olacaktır.