İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: Fed'in kararının ardından altın fiyatları ne olacak. Bugün son gün olabilir

Yılbaşından bu yana dalgalı seyrini sürdüren altın, yatırımcılarında bazen tereddütler doğurabiliyor.

Piyasanın çalkantılı oluşu altın yatırımı yapmak isteyenleri bu yatırımı yapmaktan uzaklaştırıyordu.

FED FAİZ KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

15 aylık faiz artırma sürecine geçtiğimiz ay aldığı kararla son veren ABD Merkez Bankası (Fed), bugün Türkiye saati ile 21.30'da yeni faiz kararını açıklayacak.

Toplantının ardından duyurulacak kararla birlikte altın fiyatlarında da aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılmanın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Altın ve para piyasalarının uzman ismi olarak bilinen İslam Memiş, toplantıdan çıkacak faiz kararının ne olacağına göre altın fiyatlarının hangi seviyelere ilerleyeceğini açıkladı. Yatırımcılara seslenerek soğukkanlılık çağrısında bulunan Memiş, şu ifadeleri kullanarak altın fiyatları için önemli uyarılarda bulundu.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZÜYLE BAKANLARA ALDANMAYIN"

Bir süredir yarınki toplantıdan Fed'in kesinlikle 25 baz puan faiz artıracağı yönünde bir beklenti olduğunu söyleyenler bulunuyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yarın Fed tarafından bir artırıma gidilmesi ya da faizlerin sabit bırakılması ihtimali için yüzde 50-50 diyebiliriz.

Piyasalar da benim bu söylediğimi doğrular nitelikte. Her toplantı öncesinde bir karar yönünde net fiyatlama yapan uluslararası piyasalar, şu anda çıkacak kararı kestiremediği için iki direnç noktasının ortasında fiyatlama yapıyor. Gün içerisinde 1969 dolara çıkan ve 1950 dolar direncini test ederek bu bant aralığında gelgit yapan xauusd paritesi, belli oluyor ki yarın açıklanacak karara kadar aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma yapmayacak.

"ALTIN YARIN AKŞAM YA DÜŞECEK YA UÇACAK"

Fed'in bir süredir söylem gücü üzerinden piyasaları manipüle ettiğini söylüyorum. Geçtiğimiz haftalardan itibaren de buna benzer bir süreci başlatmış olabilirler. Bu nedenle yarınki toplantıdan 25 baz puanlık faiz artırımı çıkması halinde ons altında 1930 dolar direncinin kırılabileceği ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanacağı söylenebilir.

Buna karşın eğer faizlerin sabit bırakılmasına yönelik bir karar çıkarsa, geçtiğimiz ayı da hesaba kattığımızda iki aylık bir süreyle hareketsizlik yaşanması altın fiyatlarını uçuşa geçirecektir. Yarın akşam yeni bir artırımın gelmemesi halinde ons altın tarafında 2000 doların üzerine doğru ataklar görebiliriz.

"BUGÜN SON GÜN OLABİLİR"

Hareketsizlik kararı alınması halinde, yani Fed'in faizleri artırmamayı tercih edeceği senaryoyu düşünürsek 2023 yılı içerisinde yeniden 2000 doların altından alım yapma fırsatı gelmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu toplantıda karar ne olursa olsun, yılın ilerleyen aylarıyla birlikte altın tarafında sert bir yükseliş beklentimizi koruyoruz.

Eğer yarın altının değerini yükseltecek bir karar çıkması halinde ise yıl sonuna kadar 2350 dolara kadar tırmanacağını düşündüğümüz yükseliş start verebilir. Bu doğrultuda yılın ilerleyen aylarında yeniden 2000 doların altından alım yapma şansı tamamen kapanmış olacaktır.