Altın fiyatları gerileyecek mi? Kuyumcular Odası Başkanı gerekçeleriyle anlattı

Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna cevap Aksaray Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Akbaş'tan geldi. Altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Akbaş, altın fiyatlarının düşmesini öngörmediğini ifade ederek "Böyle bir ortamda altının da düşme ihtimali pek olmuyor bekleyip göreceğiz" dedi.

ANKA'dan Kemal onur ATALAY'a konuşan Yaşar Akbaş, vatandaşın alım gücünün azalmasından dolayı altın alımında da düşüş olduğunu ifade etti.

Yaşar Akbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"TÜRK PARASI GERİLEMESEYDİ ALTIN BU KADAR YÜKSELMEZDİ"

40 senedir kuyumculuk yaptığını, 20 senedir de Aksaray Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını belirten Yaşar Akbaş, "Altın fiyatları gram bin 700, çeyrek altın 2 bin 900 lira yarım altın 5 bin 800 lira tam altın da 10 bin 600 lira civarında fiyatları seyretmekte. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesinin en önemli etkeni Türk parasının değerinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Bundan 1,5 yıl önce aralık ayında Ons bin 960 civarındaydı ama dolar o zaman 12 liraydı. Şimdi 27 lira dolayısıyla yüzde 100 bir artış meydana geliyor. Eğer Türk parası bu kadar gerilemeseydi altının fiyatları bu kadar yükselmezdi" dedi.

"VATANDAŞIN SATIN ALMA GÜCÜNDE ÇOK BÜYÜK DÜŞME VAR"

15-20 yıl önce düğünlerde ortalama olarak 200 çeyrek altın takıldığını söyleyen Akbaş, "Şimdi para takıyorlar 200 lira 500 lira vatandaşın satın alma gücünde çok büyük düşme var" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarına dair konuşan Akbaş, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Altın fiyatlarının yükselmesinde iki durum var. Birincisi Türkiye çapında bir durum. Memleketin ekonomisi iyi idare edilebilirse, döviz kontrol altına alınabilirse, cari açık azaltılabilirse döviz düşmeye başlar altın yükselmez. Dünya çapına baktığımız zaman altın savaştan, gözyaşından, sıkıntıdan, depremden çok fazla etkilenen bir şey. Dolayısıyla böyle bir ortamda altının da düşme ihtimali pek olmuyor bekleyip göreceğiz."

"ALTIN ALIMINDA AZALMA VAR"

Ekonomik alım gücünde düşüş olduğunu belirten Akbaş, "Evlenecek gençler dün 10 bilezik alıyorlarsa bugün 2-5 bilezik alıyorlar. Künyeye, kolyeye yöneliyorlar. Durum böyle oluyor. Alımda azalma meydana geliyor, düğünlerde de bir azalma var ama azalarak devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Bizim kâr marjımız yüzde 2,5" diyen Akbaş, "Dünyanın en kıymetli malzemesini en düşük kar marjıyla satanlarız. Biz ve bizim mesleğimizin çok tehlikesi var. Akşamları kapatıp gidiyoruz. Bir soygun olsa sigortası olmuyor. Bunların hırsızı var, sahtekarı var. Hepsiyle baş etmek zorundayız. Çocukların rızkı için veresiyesi var versen bir türlü vermesen bir türlü bizim mesleğimiz çok zor" değerlendirmesini yaptı.