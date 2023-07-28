İslam Memiş altında kopacak fırtınaları açıkladı. "Sakın ha bunu yapmayın" diyerek uyardı

Türk lirasının son yıllarda yaşadığı değer kaybının ardından birikimini altında toplamak isteyen vatandaşların yanında bir de kıt kanaat geçinen borçları ödemekte bilen zorluk çeken bir kesim bulunuyor.

Herkes açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında yaşanacak hareketlenmelere dikkat kesildi.

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, toplantı sonrasında yaşanan fiyat dalgalanmaları için "Her şey beklediğim gibi gerçekleşti" ifadesini kullanırken, altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Memiş, altınla borç yapılmaması gerektiğini çünkü altın fiyatlarının gelecek hafta fırlayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"RİSKLERİN DAĞITILMASI GEREKİYOR

Yatırımcılar ons altın tarafında yüzde 50-yüzde 50 bir satın almayı fiyatlaması gerekiyor. Yani riskleri dağıtması gerekiyor.

Yıl sonuna kadar ons altın fiyatında 2150-2350 bant aralıklarını bekliyorum. Dolar endeksinde 92-94 bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Dolar endeksindeki bu geri çekilmen ons altın fiyatını pozitif yönde destekler diye tahmin ediyorum.

"ALTIN ALIRKEN EKRAN FİYATLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Gram altın ile ekran fiyatı arasında farklılıklar oluşuyor. Yatırımcılar bu farklılıklara dikkat etmesi gerekiyor. Ekranda 1700 TL olarak gördükleri gram altını serbest piyasalarda 1720 TL'ye görebilirler. Bankaların makas aralıkları da farklı tabi.

"ALTIN OLARAK BORÇLANMAYIN"

Altın borcu olanlar ve yatırım yapacak olanlar bu haftayı yakından takip etmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı değil. Özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar veya altın borcu olanlar 2024 yılında 2000-2500 aralığında bir fiyatlamaya hazır olması gerekiyor. Altın olarak borçlanılmasını tavsiye etmiyorum.

TARİH VERDİ

1.700 TL civarı ve altına sarkmaları alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Gram altın fiyatında ağustos ayı itibariyle yukarı yönlü hareketlerin devam edecektir. Gram altın TL fiyatı ilk etapta 1.750-1.770 TL seviyelerine, yıl sonuna kadar da 1880 TL seviyelerine kadar yükselebilir.