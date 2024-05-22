İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yine gündemi sallayacak açıklamalarda bulundu.

Yatırımcılarına uyarılar yapan Memiş altın fiyatlarının yükselmesinin ardından piyasaları değerlendirdi.

Memiş, "Telaşa sakın kapılmayın" diyerek gram altında neler olacağını anlattı. Analist Memiş yıl sonunda gram altının 3 bin TL’yi aşacağını söyledi.

Onsa altının 40 dolara yükselerek 2 bin 450 TL’ye yükseldiğini açıklayan Memiş “Gram altın 40 liraya yükselerek 2 bin 550' TL'ye kadar yükseldi. Dün akşam saatlerinde geriledi. Ons altın 2 bin 432 TL, gram altın 2 bin 527 TL’ye geriledi.” dedi.

Devamında yatırımcıları uyaran Memiş “Yatırımcılar telaşa kapılmasın. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons altının 2 bin 400 dolar seviyesine kadar gram altının ise 2 bin 380'e kadar sarkmasını bekliyorum. Jeopolitik gerilimlerden ötürü piyasalarda tansiyon artıyor ancak tekrar sakinleşti. Ancak yıl sonu itibarıyla gram altında 3000-3500 TL bandında ons altın da bu rakamın 3000 bin dolar olmasını bekliyorum." İfadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINDA YÜKSELİŞ YAPACAK

En çok gümüşün kazandırdığını söyleyen Memiş "Gümüş gram fiyatı altını tahtından etti Gümüş yılın ilk yarısında daha çok kazandırdı. Gram fiyatı 33,60 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Gümüşte de kısa vadede gerileme bekliyoruz. Temmuz ayı itibariyle yükseliş trendini yakalayacağını bekliyorum." Şeklinde konuştu.

DOLAR – EURO- ALTIN NE DURUMDA?

Dolar bu sabah itibari ile 32,21 Türk Lirası seviyelerinde ilerliyor. Euro ise 34.9689 TL’den alınıp 34.9986 TL’den satılıyor.

Öte yandan dün dolar en yüksek 32.2387 TL'yi en düşük 32.1721 TL'yi görmüştü.

Gram altın alış 2.501,05 TL, satış 2.501,48 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.001,68 TL’den alınırken, 4.089,93 TL’ye satılıyor.