Altını bu şekilde alan yandı. İslam Memiş üstüne basa basa uyardı

Hatice Özen
Altını bu şekilde alan yandı. İslam Memiş üstüne basa basa uyardı
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Parasının değerini korumak isteyen yatırımcı ne yapmalı? Elinde TL olan altın mı olmalı Dolar mı almalı? İslam Memiş paradan para kazanmanın yolunu açıkladı.

Açıklamaları ile adından söz ettiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın tarafında yatırım yapmayı düşünenlere beklemelerini tavsiye etti.

İslam Memiş, elinde TL olanlara ise üstüne basa basa altın değil dolar almasını önerdi.

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Ons altında hızlı yükselişler olduğu zaman sürekli dolar aldıklarını aktaran İslam Memiş, " Biz Doları yatırım amacı ile almıyorduk. Parite üzerinden altına çevirmek için alıyorduk." diye konuştu.

İslam Memiş açıklamalarının devamında ise dolar alanların parasını ne zaman altına çevirmeleri gerektiğini anlattı.

Şu anda altın dolar paritesi 77 bin 400 dolar seviyesinde olduğunu yani bir kilo altın almak için 77 bin 400 dolar gerektiğini söyleyen İslam Memiş , ons ve gram altın fiyatından uzak durmak için eline para geçenin dolar alması gerektiğini belirtti. İslam Memiş para kazanmanın sırrının dolar ile altın alarak altını ucuza getirmekte olduğunu söyledi.

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DOLAR NE ZAMAN ALTINA ÇEVRİLMELİ?

Elindeki varlıkları dolara çeviren vatandaşın 77 bin 400 dolar seviyesindeki olan altın fiyatlarının 77 bin dolar seviyesine ve 77 bin seviyesinin altına düşmesi ile altın almasının karlı olacağını belirtti. İslam Memiş, 1400 Dolar veya 1400 Dolar seviyesi üzerinden TL bazlı veya dolar bazlı alım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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