İslam Memiş altının 2024 rotasını çizdi büyük tüyoyu açıkladı. Bu hatayı yapmayın diyerek uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş altının 2024 rotasını çizdi büyük tüyoyu açıkladı. Bu hatayı yapmayın diyerek uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni yılın ilk günlerinde atağa kalkan altının rotasını çizdi. Altının alım fiyatını açıklayarak yatırımcılara "Sakın bu hatayı yapmayın" diyerek uyarılarda bulundu.

Karar'ın haberine göre, altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde değer kazancıyla yükselerek gram başına 1981 liraya ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 320 lira, cumhuriyet altını ise 13 bin 530 liradan alıcı buldu. Ons altın ise yüzde 0,6 artışla 2 bin 75 dolarda dengelendi.

Jeopolitik risklerin Orta Doğu'da devam etmesi, analistlere göre varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Artan risk algısı, güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, altına olan ilgiyi artırıyor.

ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

"ALTIN DESTEKLENİYOR"

Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında izlenen şahin politikaların sona ermesi beklenirken, Fed'in faiz kararları piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarının, özellikle dolar endeksinin gerilemesi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseldiğini vurguluyor.

Ekonomist Doç. Dr. Murat Turgut, Fed'in faiz artırımına yaklaşmasıyla altının desteklendiğini belirterek, dolar endeksindeki olası bir yukarı hareketlenmenin altın fiyatlarına etki edebileceğini ifade etti.

Altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın için beklentilerini paylaştı. Jeopolitik gerilimlere rağmen piyasanın dengede olduğunu belirten Memiş, ons altında yaşanabilecek bir düzeltmenin gram altın için alım fırsatı yaratabileceğini söyledi.

Gram altın şu anda 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Memiş, ons altındaki düşüşlerin gram altında 2.000 lira seviyesinin altına çekilebileceğini ve bu durumun alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

ALTIN ALIMI YAPILACAK FİYAT

Memiş, "Gram altın şu anda 2 bin lira seviyesinde, geçen hafta 2011 liraya yükseldi. Gram altının 2011 liraya yükselmesi bizim gözümüzde bir fırsattır. Bunu zaten zamanında değerlendiren değerlendirmişti" dedi.

"Şimdi ons altını takip ediyoruz" diyen Memiş "Ons altında ne zaman 20 dolarlık bir düşüş olsa altının 1.980 liraya kadar düşmesine neden oluyor. 2.000 lira seviyesinin altında bir rakam alım fırsatı yaratmaya devam edecektir" diye konuştu.

İslam Memiş "Yükseliş trendi 2024 yılında da devam ederek 2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerini hedefleyecektir. Elinde altını olanlar bir kez daha beklemeli. Satmak için acele etmeyin" ifadelerini kullandı.

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