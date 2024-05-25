İslam Memiş altının düşeceği seviyeyi açıkladı

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılarına dikkat çeken uyarılar geldi. Ekonomist İslam Memiş altında yaşanna yükselişler de düşüşlerin de çok hızlı olduğunu aktardı. Memiş “Altın fiyatları 2 günde 70 doların üzerinde düşüş yaşadı ve büyük bir geri çekilmeye şahit olduk.

Altında tüm dünyada geçerli olan bir manipülasyon piyasası yaratıldı ve artık ani artışlar ya da düşüşler için öngörü yapabilmek mümkün değil.” dedi.

Devamında ise Memiş altında düşüşler olacağını belirterek “Altın bir hafta kadar 2380-2420 dolar aralığında git gel hareketleri yapacak ve nihayetinde kısa vadeli olarak aşağı yönlü düşüşlerine devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

Altının kriz nedeniyle yükselişe geçtiğini eski formuna dönmeye başladığını açıklayan Memiş “Yeni bir savaş ortamının meydana çıkması halinde dikkat edeceğimiz nokta 2380 dolar olacak ancak.

Şu anki yumuşama sürecinin devam etmesi halinde ons altın, ihlal ettiği tüm noktalara geri dönecek. İran'da yaşananlar da bu suni yükselişler için tetikleyici oldu elbette.” Şeklinde konuştu.

"2024 YILININ SON DÜŞÜŞLERİ”

Yılın geri kalanında altında yükselişler olacağını vurgulayan Memiş “Bu yüzden şu anda yaşanan ve ilerleyen günlerde yaşanabilecek düşüşler, gelecek için büyük bir alım fırsatı“ dedi.

Ayrıca Memiş şöyle anlattı:

Belirlediğimiz 2380 dolar seviyesi ise son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacaktır.

Ons altın için yıl sonuna kadar 2700 dolarlık beklentim devam ediyor. Bu nedenle yakında yaşanacak düşüşlerde alım yapmak tarihi bir fırsat olacaktır.

HAFTANIN DOLAR VE ALTIN BİLANÇOSU

Öte yandan bu hafta Dolar yüzde 0,01, gram altın yüzde 2,81 değer kaybetti. Piyasalar kapalı, dolar 32.21 TL.

Gram altın ise 2.417,88 TL’ye satılıyor.