İslam Memiş altının yapacağı zirveyi açıkladı. 'Çarşı pazar karışacak' dedi

Editör: İsa Karaarslan

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda 10. güne girildi. Savaş şiddetini artırdıkça piyasalar da çalkalanıyor.

Ünlü piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş, savaş sonrası yükselişe geçen altın fiyatları için tahminlerini söyledi.

YouTube kanalından açıklamalarda bulunan Memiş “110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMCILAR BEKLEMELİ”

Memiş savaşın şiddetlenirse fiyatların daha da yukarıya çıkabileceğini söyleyerek, “Farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulun duran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” dedi.

Gram altın fiyatları için tahminlerde bulunan Memiş 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini dile getirdi.

“YIL SONU…”

Uzman Memiş “Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz” dedi.