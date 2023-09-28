İslam Memiş altının yüzyılın atağını yapacağı tarihi açıkladı. Fırtınalar kopacak herkes soluğu kuyumcuda alacak

Geçen hafta dalgalanma sürecine giren gram altın yeniden yükselişe geçti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş zirve için net tarih verip "Hazır olda bekleyin, altında fırtınalar kopacak" dedi.
Karar'ın haberine göre, altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu olurken gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yükselişler başladı. Geçen hafta yaşanan düşüşler altın yatırımcısını tedirgin ederken 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırmaya başladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten beklenen açıklama geldi. Yarın herkes kuyumcuya koşacak! Hazır olda bekleyin. Altın yüzyılın atağına geçecek. İşte İslam Memiş'İn dikkat çeken açıklamaları...
Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini ve yeni rekorların görüleceğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi:
"Şu anda yaşanan fiyat dengelemesi, ekonominin gerçekleri ile bağdaşmıyor. ABD'de geri gelen bir enflasyon var, petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi, kriz ortamlarında yatırımcı 'güvenli liman' olarak adlandırılan altına yönelir.
Çin'deki emlak krizi dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Evergrande şirketinin patronu kayıp, piyasalarda bilinmezlik hakim. Bunun yanı sıra ABD'de hükümet kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.
Demokratlar ve cumhuriyetçiler anlaşamıyorlar. Hükümetin kapanması 2 milyon kişinin işten çıkmasına neden olabilir. Moody's bu duruma dikkat çekerek, ABD'nin kredi notunda dahi aşağı yönlü bir karar alınabileceğini vurguladı.
İşin doğası gereği, bütün bu tehditlerin altın fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor ancak Fed tarafından yapılan sanal manipülasyonlar ve şahin tonda söylemler, piyasaları bir süre daha etkisi altına almış gibi gözüküyor.
Emtialar ve diğer para birimleri karşısında çok güçlü bir dolar var. Dolar endeksi 106'yı geçmiş durumda ancak bu asla sürdürülebilir bir şey değil. Tüm kriz uyarıları, bir noktada piyasada da fiyatlamaları belirleyecek ve altında sert yükseliş gerçekleşecektir.
Ons tarafında yaşanan düşüşün ardından yarın itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum. 1880 direnci aşağı yönlü kırılma yaşasa da buradan hızlı bir toparlanma bekliyorum.
Yalnızca 2 gün içinde yeniden 1925-1930 dolarları görebiliriz. Bu yüzden kapanış seansına kadar çok ciddi bir alım fırsatı olduğuna dikkat çekmek istiyorum.
Bu düşüşler, son günlerde dolar/TL paritesinde ufak hareketlenmeler olsa da gram altın fiyatlarını da aşağı çekmiş durumda. Gösterge kur üzerinde 1650 liraya kadar gerileyen gram altın/TL fiyatları, fiziki piyasalarda da uzun bir aradan sonra 1700 liranın altına doğru yönelim gösterdi.
Bu dip fiyatlar, altın için yılın geri kalan bölümünde bulunmaz bir nimet. Yıl sonuna kadar ons tarafında 2080-2160 ve gram altın fiyatlarında 1880-1920 lira beklentilerim güncelliğini koruyor.
2023'ün geri kalanında bekleneni veremeyen altın, kapanışı büyük bir getiri ile yapabilir. Daha önce de dediğimiz gibi yıl boyu herkes güler ama finali emtialar yapar.
Bu nedenle yaşanan düşüşlerde paniğe kapılıp, daha da aşağı gidecek hissiyatı ile satış yapmak, birkaç gün sonra toparlanan pariteyi gördüğünüzde sizi üzebilir.
Bu tür durumlarda soğukkanlı olmayı ve her düşüşün ardından yeni bir yükselişin geleceğini beklemek gerekiyor."