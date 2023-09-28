İslam Memiş altının yüzyılın atağını yapacağı tarihi açıkladı. Fırtınalar kopacak herkes soluğu kuyumcuda alacak

Emtialar ve diğer para birimleri karşısında çok güçlü bir dolar var. Dolar endeksi 106'yı geçmiş durumda ancak bu asla sürdürülebilir bir şey değil. Tüm kriz uyarıları, bir noktada piyasada da fiyatlamaları belirleyecek ve altında sert yükseliş gerçekleşecektir.