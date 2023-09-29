İslam Memiş parayla para kazanmanın formülünü açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş paniğine karşı uyardı. "Rüzgar tersine dönecek!" başlıklı Youtube videosunda değerlendirmeler yapan Memiş, 'Büyük tufan' uyarısını tekrarlarken detaylandırdı.

Gerçek para biriminin altın ve gümüş olduğuna dikkat çeken Memiş, açıklamalarına şöyle devam etti: “Gerçek para birimlerinde ons taraftaki düşüşlerin nedeni, ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları. ABD'de enflasyon malum yüksek. Ne diyorlar? Biz yüzde 2 hedefliyoruz. Bunun için faizleri artıracağız diyorlar. Başka çareleri yok." dedi.

“BÜYÜK BİR TUFAN GELİYOR”

Küçük ve büyük yatırımcıların kendisine yönelttiği “Paramı faize mi yoksa dolara mı yatırsam” sorusuna İslam Memiş, "Borsa iç piyasada yükseliyor, kur-faiz yükseliyor. Kenarda 1 milyon lirası olan dolar alsa da, borsaya girse de, euro alsa da kazanıyor.

Evini arabasını satsın herkes oturduğu yerde kazansın ne güzel değil mi? İşte burada algılanması gereken şu. Büyük bir tufan geliyor.

Ekim ortalarında küresel ekonomilerde büyük bir tufan bekleniyor. Farklı stresleri, farklı fiyatlamaları gündeme getiriyorlar.

Mesela göç sorunu. ABD'de halk sokaklarda göçmenleri engellemek istiyor. Gösteriler yapıyorlar” şeklinde yanıt verdi.

“DÜNYADA HİÇBİR ŞEY YERLİ YERİNDE DEĞİL”

Küresel ısınma ve ekonomik krizlerden kaynaklı problemler yüzünden dünyada hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığına dikkat çeken Memiş konuşmalarına şöyle devam etti: “Avrupa'da, Türkiye'de aynı problem var. Küresel ısınmadan kaynaklı, ekonomik krizlerden kaynaklı dünyada hiçbir şey yerli yerinde değil. Parası olanında kafası karışık.

Faize mi yatırsam, KKM'ye mi girsem, borsaya mı yatırsam, döviz mi alsam, altına mı yatırsam?

Dünyada bütün şirketlerin yavaş yavaş iflaslarına şahit olacaksınız.

Ons tarafındaki baskılanma 1874 dolar, belki aşağı yönlü kırılır ancak bu düşüşler kalıcı değil. Önümüzdeki ay Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının nasıl altın stoklarını artırdığını açıklayacak.

Ons tarafındaki düşüşler merkez bankaları nedeniyle. Kriz patlayınca, altın satarak bunu aşmaya çalışacaklar.

Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı değil. Yatırımcıları ters köşeye yatırıyorlar. Kimse elindeki altını, gümüşü, euro'sunu, sterlininin satmasın. Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz.

Ekimden sonra 'altın, gümüş alım fırsatı verir mi?' sorularını soracaklar. Zamanında ekeceksin, zamanında biçeceksin. Şu anda stok yapma zamanı, alma zamanı.

Bu düşüşler büyük bir tufanın habercisi."