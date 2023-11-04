İslam Memiş dolar ve altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Flaş uyarıyı yaptı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 30 Ekim - 3 Kasım işlem haftasındaki borsa, dolar, euro, gram altın, ons altın ve gram gümüş ile ons gümüş görünümlerini, dalgalanmaları değerlendirdi. Memiş, önümüzdeki haftalara dair beklentilerini de rakamsal bazda açıkladı.

Gram altın için 'bize hayırlı cumalar' dedi ifadelerini kullanan İslam Memiş, tahminini takipçileri ile paylaştı. Memiş'in Borsa İstanbul için kasım ayındaki sert dalgalanmalı tahminleri ise dikkatleri özellikle çekti. Memiş, "Nasıl bir haftaya başlayacağız? Borsada son durum nedir, düşüş mü yükseliş mi? Dolar mı euro mu? Altında yükseliş sürecek mi yoksa yatırımcısına son bir fırsat verecek mi? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul 7705 puandan haftayı tamamladı. Kasım ayı batırma ayı, para kazandırma ayı değil uyarım vardı. 7200'ü de gördük, 7800'ü de gördük borsada bu hafta. 7500 altına sarkmadan kademeli alım yapmama konusunda düşüncem devam ediyor. Hatta 7000 altında düşüş de olabilir. Kasım ayında 8000 puanı da göreceğiz ancak bu yükselişin devam edeceği anlamına gelmiyor. Aralık ayına kadar geniş bant aralığında dalgalanan borsa göreceğiz" dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Dolar TL kuru güçlü. Kasım ayındaki yol haritamız 28-28.50 liraydı. 28.50 kırılınca 29 lirayı hedef alan bir kur karşımızda olacak. 28.58 liradayda dolar kuru. 28.41'e kadar geriledi. 28.50 direnci kırılınca gözünü 29'dan açacak. Enflasyon revize edildi. Merkez Bankası tahminini yukarı yönlü revize edebilir düşüncem vardı. Dolar kuru yükseliyor, beraberinde petrol fiyatları da yükselmişti.

Enflasyonun yükselmemesi gibi bir neden yoktu. Tek haneli enflasyon beklediklerini ifade ediyorlar ama benim düşüş beklentim yok.

Euro dolar paritesinde 1.0520 görülünce bedava dedim. Hedefimiz 1.07 uyarılarım vardı. Şu anda 1.0728 seviyesinde. 1.08 direncini takip edeceğim. Asıl ana hedefim 1.12 seviyesi. Elindeki doları alt seviyeden euro'ya çeviren iyi bir karar verdi. Dolar endeksi de önemli bir etkendi. 105.50, devamında 104.50'ye kadar geri çekilme ifade etmiştim. Şu anda yüzde 1.5 satıcılı ve 104,95 seviyesinde. Bu tarafta da mahcup olmadık. Elinde dolar bulunduran bunu parite üzerinden euro'ya çevirdiyse isabetli bir karar vermiş oldu."

Ons altındaki rakam aralıklarına dikkat çeken Memiş, "Ons altın dalgalı yoluna devam etti. 1980-2004 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası 2000 dolar üstüne çıktı.

Hayırlı cumalar dedi resmen altın. Benim bir uyarım oldu ama 2000 üzerinde ons altının kalıcı olacağını tahmin etmiyorum, 1960, 1930'a çekilsin almak istersem alırım. Düşüncem hala geçerli" dedi.

Memiş, şöyle devam etti: "Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın 1960, karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa tekrar yoruma ihtiyaç var.

Ons altını görmeden gram altın yorumu yapmak zor. Gram altın yatırımcısına da bekle uyarım vardı bu düşüncem geçerli.

Ons gümüş ve gram gümüşte de yükselişle haftayı tamamlıyoruz. 23.16 seviyesi ons altında, 22.80 destek dedim. Asıl hedef 24, devamında 26 dolar. Aynı düşüncem geçerli.

Gram gümüşte 20.50 destek çalıştı ucuz olduğunu söyledim. 26 lira seviyesi beklenti dahilinde. 21.50 - 21.70 aralığında fiziki tarafta gram gümüş."