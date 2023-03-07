7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • FED Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması. Enflasyon vurgusu yaptı

FED Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması. Enflasyon vurgusu yaptı

FED Başkanı yaptığı açıklamada enflasyon vurgusu yaparak, faiz oranlarının tahmin edilenden daha yüksek olabileceğine işaret etti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:51
Takip Et

FED'den enflasyon vurgulu faiz açıklaması

FED Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması. Enflasyon vurgusu yaptı
+
Aa
-

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olabileceğini söyledi.

Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor." dedi.

FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektireceğini belirten Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." diye konuştu.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Powell, geçen yıl boyunca para politikası duruşunu sıkılaştırmak için güçlü adımlar attıklarını anımsatarak, çok mesafe kat ettiklerini ve şimdiye kadar sıkılaşmanın tüm etkilerinin henüz hissedilmediğini kaydetti. FED Başkanı Powell, "Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Ocak ayına ait istihdam, tüketici harcamaları, imalat üretimi ve enflasyon verilerinin bir ay önceki verilerde görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğine işaret eden Powell, önceki çeyrekte yapılan revizyonların yanı sıra tersine dönüşün kapsamının enflasyonist baskıların beklenenden daha yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"ENFLASYON DÜŞMELİ"

Powell, çekirdek tüketici harcamalarının yarısından fazlasını oluşturan konut hariç temel hizmetler kategorisinde şimdiye kadar enflasyonun düştüğüne dair çok az işaret olduğunu belirterek, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için bu sektörde daha düşük enflasyon görülmesi gerektiğini ve büyük olasılıkla iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama olacağını aktardı.

Politika eylemlerinin talep üzerindeki etkilerinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğüne dikkati çeken Powell, ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak hissedilmesinin zaman alacağını kaydetti.

Powell, "Gelen verilerin bütünü ile ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne yansımalarını dikkate alarak kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.