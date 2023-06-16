İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi. Bu kez tüm ezberleri bozdu flaş uyarı yaptı

Dolar ne olur? sorusuna cevap verdi. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.945,38 dolar en düşük ise 1.929,54 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.474,88 TL en düşük ise 1.462,50 TL seviyesini gördü.