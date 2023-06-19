Sosyal medyada 'uçacak' denilen hisselere dikkat! Borsada vurgun

Sosyal medya pazarlaması ile borsada vurgun yapıldı. Yükseliş yapacağı söylenen hisse senedi 2 günde yüzde 20 değer kaybetti.

Sosyal medyada 'uçacak' denilen hisselere dikkat! Borsada vurgun

Sosyal medya üzerinden yapılan "uçacak" pazarlaması ile borsada son ayların en büyük vurgunu yapıldı. Küçük yatırımcının yakından takip ettiği bazı sosyal medya hesapları tarafından pazarlanan hisse senedi son 2 günde yüzde 20 değer yitirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sosyal medya üzerinden manipülasyona karşı açtığı büyük savaşa rağmen yatırımcılar mağdur olmaya devam ediyor.

5 LİRADAN ALIP 23 LİRADAN SATTILAR

ParaMedya'nın haberine göre; Vakıf Yatırım Ortaklığı hisse senedine yüzde 200 prim yaptıran bir grup sosyal medya üzerinden daha da yükselecek şeklinde pazarlanıp küçük yatırımcıya satıldı.

Sadece bir ay önce 5 TL olan hisse senedi 22 liranın üzerine kısa sürede atıldı.

2 GÜNDE YÜZDE 20 KAYBETTİRDİ

Bu noktada gerek twitter gerekse telegram grupları üzerinden hisse küçük yatırımcıya bazı fenomenler tarafından “uçacak” şeklinde pazarlandı.

Hisse senedi tarihi zirveden taban olmaya başladı. Senet sadece 2 günde yüzde 20 değer yitirdi.

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