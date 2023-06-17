Ne dolar ne altın ne de borsa. Bu yatırım aracı rekor kıracak. İslam Memiş açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. Dolar 23. 61 TL seviyelerindeyken Euro ise 25,83 seviyelerinde.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok önemli bir değerlendirme yaptı.

Memiş sterlinle ilgili açıklamalar yaparak, fiyatına dikkat çekti

"Sürekli dolar diyorlar ya “Yanlış” Euro ve Sterlin tercimiz doğruydu." diyen Memiş, sterlinin fiyatının ne kadar arttığını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

Sterlin/TL kuru bugün 30,40 Liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Yani, 2023 beklentimiz gerçekleşti. Yıl sonuna kadar 33-34 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz.

1 Ocak’ta 10 bin lira dolar karşısında 12.626 lira oldu. 1 Ocak’ta 10 bin lira Sterlin karşısında 13.392 lira oldu. Sürekli dolar diyorlar ya “Yanlış” Euro ve Sterlin tercimiz doğruydu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 17 Haziran saat 13:00 itibarıyla 30,29'dan satılıyor. Sterlin, 17 Mayıs'ta 24,68'den satılıyordu.